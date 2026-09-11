Гулявшей голой по Москве экс-участнице «Дома-2» назначили условный срок

Бутырский суд Москвы признал виновной в изготовлении и обороте порнографии бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Девушке на три года запретили публиковать видео в интернете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До вступления приговора в силу Брагина будет находиться под домашним арестом. После этого фигурантке придется регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Гособвинение запрашивало для подсудимой аналогичный срок. На заседании суда Анастасия Брагина заявила о раскаянии. Она сказала, что исправно соблюдает условия домашнего ареста.

Днем 19 июля Анастасия Брагина появилась полностью обнаженной на Волоколамском шоссе. Она снимала прогулку на видео и выкладывала их в соцсети. В тот же день ее задержали, а 21 июля арестовали на 14 дней за мелкое хулиганство. После выхода из спецприемника 3 августа ее задержали по уголовному делу (п. «б», ч. 3, ст. 242 УК). Причиной стал видеоролик в Telegram-канале девушки, который обнаружили сотрудники полиции. Экспертиза квалифицировала его как порнографический контент.

Никита Черненко