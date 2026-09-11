Хуситы взяли под контроль западное побережье Йемена

Побережья Красного моря в Йемене полностью контролируется бойцами движения «Ансар Аллах», которое поддерживают власти Ирана. О контроле хуситов над побережьем AFP сообщили очевидцы и подтвердил чиновник из правительства Йемена.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф приветствовал действия хуситов. «Как и прежде, мы обращаемся к правителям региона с призывом к благоразумию, избавлению от зависимости и единству под знаменем ислама», — написал он в социальной сети X.

Цель хуситов — установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, чтобы использовать его как рычаг давления на мировую торговлю и судоходство. Пролив имеет большое значение для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Армия страны пытается остановить наступление хуситов, нанося удары по их позициям с воздуха.

Об экономическом значении Баб-эль-Мандебского пролива — в материале «Ъ».