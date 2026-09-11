В Екатеринбурге дети могут уйти из школы при угрозе БПЛА по заявлению родителей

Ученики могут покинуть школу при действующем режиме беспилотной или ракетной опасности, если есть соответствующее заявление от родителей, объяснили «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга. Как объяснили в городской администрации, образовательные учреждения до начала учебного года должны были разработать алгоритм действий с учетом рекомендаций антитеррористической комиссии при угрозе беспилотной атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Согласно инструкции, при объявлении угрозы БПЛА и ракетной опасности необходимо укрыться в безопасном помещении. В то же время в период учебного процесса обучающийся по инициативе родителей может покинуть школу при обязательном согласии/заявлении родителей (либо родители должны ребенка забрать самостоятельно). В противном случае учащиеся не должны покидать здания образовательного учреждения»,— пояснили в мэрии.

По данным издания «Сигнал Урал», родителям екатеринбургских школьников в некоторых учебных заведениях раздают бланки заявлений, позволяющие учащимся самостоятельно уходить домой в случае объявления воздушной тревоги или угрозы атаки. Подписывая такое заявление, родитель берет на себя полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка «на всем пути его следования от здания школы до дома».

Напомним, сегодня утром в Свердловской области объявляли режим беспилотной опасности.