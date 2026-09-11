Кассация отменила решение о запрете на строительство ЖК «Домино» в Воронеже

Арбитражный суд Центрального округа отменил решение 19-го арбитражного апелляционного суда о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса «Домино» на улице 45-й Стрелковой Дивизии, 259/27 в Воронеже, выданного мэрией структуре девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект жилого комплекса «Домино» на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже

Фото: ГК «Развитие» Проект жилого комплекса «Домино» на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже

Фото: ГК «Развитие»

Своим решением кассация удовлетворила жалобы ООО СЗ «Развитие и партнеры» и администрации Воронежа. Она отменила решение апелляции и поддержала позицию первой инстанции.

Представители ГК «Развитие» рассказали «Ъ-Черноземье», что благодаря «точке в затянувшемся споре», все обеспечительные меры сняты, поэтому застройщик возобновляет работы на объекте.

По собственным данным группы, ЖК «Домино» будет включать девять секций высотой 16–22 этажа на 1,6 тыс. квартир в сумме. Согласно порталу «Наш. дом. РФ», сейчас СЗ «Развитие и партнеры» строит три объекта в жилкомплексе, сдача запланирована на второй квартал 2030 года. Квартиры в одном из них распроданы на 29%, в других — на 2% и 3% соответственно.

Прокуратура Воронежской области обратилась в региональный арбитраж с иском о признании разрешения на строительство недействительным еще в декабре 2024 года. Она настаивала на том, что имеющиеся вблизи будущего ЖК детские сады и школы уже переполнены, а строительство новых домов ухудшит ситуацию. Мэрия, в свою очередь, отмечала, что застройщиком был представлен полный перечень документов, соответствующий градостроительному регламенту, а также указывала на то, что в 2028–2030 годах поблизости от объекта планируется возведение детского сада на 260 мест и школы на 1,1 тыс. мест.

В апреле 2025-го первая инстанция отказалась удовлетворять требования надзора, отметив, что «довод заявителя об обеспеченности образовательными учреждениями» отклонен, так как «при разработке проектной документации в отношении многоквартирных домов в настоящем случае применению не подлежит». В мае прокуратура подала жалобу в 19-й апелляционный суд. В конце прошлого года он отменил решение первой инстанции и признал разрешение на строительство недействительным. Представители ГК «Развитие» рассказывали «Ъ-Черноземье», что считают выводы апелляции преждевременными и не учитывающими всех обстоятельств дела.

Алина Морозова