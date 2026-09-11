Казаки считают, что депутат Госдумы Матвеев поддерживал Украину в начале СВО

Самарское окружное казачье общество выступило против депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Об этом сообщили представители объединения на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Самарское окружное казачье общество Фото: Самарское окружное казачье общество

Казаки отметили, что коммунист в самом начале СВО размещал на своей странице видеообращение президента Украины Владимира Зеленского и выражал симпатии стороне противника России.

«Для казачества всегда были важны ответственность, верность традициям и забота о будущем страны. Мы призываем всех, кому дорога Россия, сделать правильный выбор. От нашего решения сегодня зависит, каким будет завтрашний день нашей Родины», — подчеркнули представители казачьего общества.

Ранее с аналогичным обращением выступили самарские бойцы СВО. В официальном канале Ассоциации ветеранов СВО Самарской области в Max указано, что с февраля 2022 года политик демонстрировал симпатии к руководству Украины и делал репосты. Возмущение военных вызвали заявления Матвеева о готовности «призвать дух» одного оппозиционного политика ради получения голосов избирателей. Бойцы заявили, что подобная позиция помогает врагу достичь целей террора и запугивания общества, и потребовали отстранения такого депутата от политической деятельности.

Андрей Сазонов