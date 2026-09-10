Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева

Военнослужащие и ветераны специальной военной операции из Самарской области выступили с открытыми обращениями, в которых осудили использование конфронтационной риторики в предвыборной кампании. Поводом для заявлений стали действия депутата Государственной Думы Михаила Матвеева и распространение агрессивных агитационных материалов, адресованных молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В видеообращении, размещенном в официальном канале Ассоциации ветеранов СВО Самарской области в Max, бойцы указали, что с февраля 2022 года политик демонстрировал симпатии к руководству Украины и делал репосты. Возмущение военных вызвали заявления Матвеева о готовности «призвать дух» одного оппозиционного политика ради получения голосов избирателей. Военнослужащие заявили, что подобная позиция помогает врагу достичь целей террора и запугивания общества, и потребовали отстранения такого депутата от политической деятельности.

«Мы отчетливо видим, что своими призывами Михаил Матвеев помогает врагу достичь целей террора, запугивания общества, привлечения внимания и демонстрации слабости власти. Он проводит политику врага. Смута, страх, паника. Такой депутат нам не нужен», — заявили бойцы.

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев обратил внимание на лозунги в агитационных листовках, такие как «дай хорошего пинка единороссам» и «идем против „Единой России“». По его словам, подобный язык вызывает отторжение у тех, кто работает с подрастающим поколением. Ветераны подчеркивают, что их задача — воспитывать любовь к Родине и ответственность, а не учить молодежь быть «против» кого-либо.

По словам ветерана, подобная риторика вызывает серьезное отторжение у тех, кто ежедневно работает с подрастающим поколением. «Мы приходим к молодёжи не для того, чтобы объяснять ей, против кого она должна быть. Мы говорим о любви к Родине, ответственности, взаимовыручке, уважении к истории своей страны», — отметил он, добавив, что ветераны учат ребят думать своей головой, а не позволять превращать себя в инструмент чьих-либо интересов.

Максим Меделяев предостерег политиков от попытки превратить недовольство в инструмент политической борьбы. Вместо лозунгов о «пинках» и противостоянии, кандидатам следует предлагать молодежи конкретные решения: доступное жилье, первые рабочие места, качественное образование, поддержку молодых семей и возможности для самореализации.

Ветеран отметил, что политическая конкуренция и критика власти являются нормальными элементами демократического процесса. Однако постоянное повышение градуса и построение диалога с молодежью вокруг ненависти является безответственным. Он резюмировал, что последствия тех установок, которые взрослые передают сегодня, могут оказаться долговечнее любой избирательной кампании, поэтому будущее страны нельзя строить на вражде.

«Выборы пройдут. Кто-то получит мандаты, кто-то нет. А молодежь останется. И последствия того, какие установки взрослые сегодня ей передают, могут оказаться гораздо долговечнее любой избирательной кампании», — резюмировал ветеран СВО.

Евгений Чернов