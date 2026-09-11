Канада и Украина подписали декларацию о столетнем партнерстве

Декларация о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Канадой и Украиной была подписана по итогам первого визита Зеленского в «страну кленового листа» после прихода к власти нового премьер-министра Марка Карни в марте прошлого года.

Подробности договоренностей Оттавы и Киева, которые юридически оформили их стратегический альянс и сделали Канаду ключевым союзником Украины на Западе, сообщил на пресс-конференции в Калгари (провинция Альберта) премьер Карни.

По его словам, одной из договоренностей в новом соглашении стал пункт о поставке Киеву «критически важных ракет-перехватчиков для ПВО стоимостью 350 млн канадских долларов» ($253,4 млн).

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