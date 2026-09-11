Канада и Украина подписали декларацию о столетнем партнерстве
Декларация о столетнем партнерстве и сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Канадой и Украиной была подписана по итогам первого визита Зеленского в «страну кленового листа» после прихода к власти нового премьер-министра Марка Карни в марте прошлого года.
Подробности договоренностей Оттавы и Киева, которые юридически оформили их стратегический альянс и сделали Канаду ключевым союзником Украины на Западе, сообщил на пресс-конференции в Калгари (провинция Альберта) премьер Карни.
По его словам, одной из договоренностей в новом соглашении стал пункт о поставке Киеву «критически важных ракет-перехватчиков для ПВО стоимостью 350 млн канадских долларов» ($253,4 млн).
Подробнее — в материале «Всё, как надо Украине».
Заявленная поставка ракет-перехватчиков вписывается в уже сложившийся формат канадской военной поддержки Украины, рассчитанной на многолетние программы, а не только на разовые поставки вооружений.
Так, в июне 2025 года Канада пообещала в течение пяти лет выделить 389 млн канадских долларов ($285 млн) на обучение пилотов F-16 для украинских вооруженных сил, поставку оборудования для аэродромов и поддержку авиабаз и флота Украины. То есть канадская помощь охватывает не только технику, но и подготовку личного состава и инфраструктуру.