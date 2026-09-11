Старинный вокзал в Верхней Салде открыли после реконструкции

Свердловская железная дорога (СвЖД) в Свердловской области завершила реконструкцию вокзала Верхняя Салда, построенного в 1923 году, сообщили в пресс-службе СвЖД. Торжественное открытие объекта состоялось при участии губернатора Дениса Паслера и начальника свердловской магистрали Павла Бурцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

В ходе работ здание вернули к историческому облику начала XX века, одновременно внедрив современные стандарты комфорта и безопасности. Ремонтные работы велись в два этапа. На первой стадии выполнили внешние работы: усилили фундамент, заменили кровлю на фальцевую, обновили окна и двери. Фасад облицевали лиственничным планкеном, а окна украсили деревянными наличниками. Также установили световые вывески с названием станции.

Параллельно привели в соответствие с историческим обликом пассажирскую платформу. Ее удлинили и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и фонари в старинном стиле. Прилегающую территорию благоустроили: проложили пешеходные дорожки, высадили газоны и ели.

На втором этапе модернизировали инженерные системы здания, включая освещение, теплоснабжение, канализацию и систему кондиционирования. В зале ожидания заменили светильники и установили новые сиденья с розетками для зарядки устройств. Особое внимание уделили доступности для маломобильных групп населения: оборудовали пандусы, кассу с заниженным окном, а также нанесли контрастную разметку и разместили мнемосхемы для слабовидящих пассажиров.

Ирина Пичурина