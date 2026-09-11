Уральский холдинг вошел в тройку самых социально ответственных девелоперов РФ

Уральский строительный холдинг «Атом» занял третье место во всероссийском рейтинге социально ответственных девелоперов, который в третий раз подготовил аналитический центр «Эксперт». Компания сохранила позицию в тройке лидеров по итогам оценки проектов, реализованных крупнейшими российскими застройщиками в 2023–2025 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Атом» Фото: пресс-служба «Атом»

Первое место в рейтинге заняла ГК «Пик», второе – питерская Setl Group. «Атом» поделил третье место с группой «Самолет» и ГК «КВС» из Санкт-Петербурга. Из компаний по Свердловской области в рейтинг попала также компания «Брусника», заняв восьмую строчку.

При составлении рейтинга эксперты оценивали вклад девелоперов в развитие городской среды. В частности, учитывались объемы строительства социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и работа по сохранению объектов культурного наследия.

По словам заместителя директора аналитического центра «Эксперт» Кристины Чукавиной, методика позволяет оценить не только масштаб строительства школ и детских садов, но и другие направления развития городской среды. В рейтинге участвуют как крупные федеральные девелоперы, так и региональные компании.

Как пояснили в пресс-службе уральского холдинга, высокую позицию в рейтинге обеспечили значительные объемы социального строительства относительно возводимого жилья. В портфеле холдинга — детские сады, больницы, школы, спортивные и культурные объекты как в рамках государственных контрактов, так и механизмов государственно-частного партнерства. Кроме того, холдинг занимается реконструкцией исторических зданий. Среди реализованных проектов — Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» и Дом Сяно.

«Наша компания родом с Урала, мы здесь живем, работаем и никуда не собираемся уезжать, здесь растут наши дети, поэтому развивать родной город и создавать больше поводов его любить — наша миссия. Мы стремимся не просто строить, а создавать социальные, культурные и креативные проекты»,— прокомментировал коммерческий директор холдинга «Атом» Данил Кузнецов.