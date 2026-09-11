Силуанов не обсуждал снятие санкций с России при встрече с Бессентом в США

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на встрече с американским коллегой Скоттом Бессентом не обсуждал тему снятия санкций с РФ. Господа Силуанов и Бессент встречались на мероприятиях G20 в США в начале сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры финансов США и России Скотт Бессент (слева) и Антон Силуанов

Фото: Пресс-служба Минфина России Министры финансов США и России Скотт Бессент (слева) и Антон Силуанов

Фото: Пресс-служба Минфина России

«В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это»,— сказал глава Минфина России в комментарии Telegram-каналу «Юнашев.Live».

В июле Сенат США одобрил проект о новых санкциях против России. Изложенные в нем положения, в частности, позволяют президенту США вводить на импорт российских товаров пошлины до 500% на пять лет. Инициативу еще не рассмотрели в Палате представителей. По данным Bloomberg, проект могут заморозить до ноябрьских выборов в Палате.