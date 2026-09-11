В Самаре при атаке БПЛА пострадали семь человек

В Самаре при атаке БПЛА сегодня утром, 11 сентября, пострадали семь человек, сообщили «Ъ-Волга» в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

По данным главы Самары Ивана Носкова, пострадавшим оказана медицинская помощь, погибших нет.

На месте падения обломков работают специалисты администрации города и сотрудники следственных органов.

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Самарская область подверглась атаке беспилотников. Согласно данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, один из дронов попал в здание территориальной избирательной комиссии. Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила, что атака была нацелена в том числе на Новокуйбышевск, там пострадавших и погибших нет.

Сабрина Самедова, Георгий Портнов