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В Самаре при атаке БПЛА пострадали семь человек

В Самаре при атаке БПЛА сегодня утром, 11 сентября, пострадали семь человек, сообщили «Ъ-Волга» в городской администрации. 

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

По данным главы Самары Ивана Носкова, пострадавшим оказана медицинская помощь, погибших нет. 

На месте падения обломков работают специалисты администрации города и сотрудники следственных органов. 

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Самарская область подверглась атаке беспилотников. Согласно данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, один из дронов попал в здание территориальной избирательной комиссии. Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила, что атака была нацелена в том числе на Новокуйбышевск, там пострадавших и погибших нет. 

Сабрина Самедова, Георгий Портнов