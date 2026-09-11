Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся в финале US Open

В женском финале Открытого чемпионата США по теннису встретятся белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Это выяснилось после того, как Соболенко в двух партиях обыграла американку Джессику Пегулу, а Рыбакина сломила сопротивление другой представительницы США — Коко Гауфф. Таким образом, две сильнейшие теннисистки мира, которые уже встречались в этом году в финале Australian Open, разыграют второй престижнейший титул на харде.

Преимущество Соболенко в личных встречах (10:7) ни о чем не говорит. Перед тем как дважды обыграть Рыбакину на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами, она уступила ей в январском финале на Australian Open, а в конце прошлого сезона — еще и в Эр-Рияде в финале итогового турнира WTA Finals.

Подробности — в материале «Матч за звание первейшей».