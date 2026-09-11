Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся в финале US Open
В женском финале Открытого чемпионата США по теннису встретятся белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Это выяснилось после того, как Соболенко в двух партиях обыграла американку Джессику Пегулу, а Рыбакина сломила сопротивление другой представительницы США — Коко Гауфф. Таким образом, две сильнейшие теннисистки мира, которые уже встречались в этом году в финале Australian Open, разыграют второй престижнейший титул на харде.
Преимущество Соболенко в личных встречах (10:7) ни о чем не говорит. Перед тем как дважды обыграть Рыбакину на мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами, она уступила ей в январском финале на Australian Open, а в конце прошлого сезона — еще и в Эр-Рияде в финале итогового турнира WTA Finals.
Подробности — в материале «Матч за звание первейшей».
Для Елены Рыбакиной этот матч означает не только борьбу за титул: еще после выхода в полуфинал она набрала достаточно очков, чтобы возглавить рейтинг WTA. Официально новая расстановка будет зафиксирована 14 сентября, после завершения US Open, поэтому финал проходит на фоне смены первой ракетки мира.
На американском харде обычно особенно заметно преимущество Арины Соболенко в мощной игре с задней линии. Однако Рыбакина уже показывала, что способна нейтрализовать этот ресурс соперницы ее же оружием: в финале итогового турнира в Эр-Рияде в ноябре 2025 года она переиграла Соболенко за счет резкости, силы и точности ударов. Их очное соперничество к концу Australian Open 2026 оставалось почти равным — 8:7 в пользу Соболенко; кроме того, теннисистки встречались в финале Australian Open 2023, где победила белоруска.