Уралвагонзавод оснастит танки Т-80БВМ усиленной защитой от дронов на СВО

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») включил в серийное производство новый штурмовой комплект всеракурсной защиты для танков Т-80БВМ, сообщили в пресс-службе компании. Система разработана для противодействия атакам беспилотников и основана на применении высокопрочных стальных тросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Ранее подобные защитные экраны изготавливались ремонтными бригадами и экипажами в зоне боевых действий. Конструкторы предприятия проанализировали этот опыт и создали штатную альтернативу полевым модификациям. Как пояснили на заводе, при ударе стальные тросы деформируют корпус кумулятивного боеприпаса или вызывают его подрыв на безопасном расстоянии от основной брони. Конструкция не снижает подвижность танка, не ограничивает обзор экипажа и не мешает работе с прицельными комплексами.

Промышленный комплект прошел испытания. Штурмовой комплект защиты уже поставляется в составе новых партий танков Т-80БВМ на СВО.

Ирина Пичурина