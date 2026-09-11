Прокуратура начала проверку после гибели электромонтера на заводе в Серове

В Серове (Свердловская область) прокуратура начала проверку после гибели электромонтера на АО «Серовский завод ферросплавов». ЧП произошло 11 сентября около 9:50 в плавильном цехе №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, 50-летний работник получил удар током при работе с релейным трансформатором печи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехал заместитель Серовского городского прокурора Яков Фот. В рамках проверки оценят соблюдение заводом норм законодательства об охране труда. При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.