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Прокуратура начала проверку после гибели электромонтера на заводе в Серове

В Серове (Свердловская область) прокуратура начала проверку после гибели электромонтера на АО «Серовский завод ферросплавов». ЧП произошло 11 сентября около 9:50 в плавильном цехе №2.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, 50-летний работник получил удар током при работе с релейным трансформатором печи. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехал заместитель Серовского городского прокурора Яков Фот. В рамках проверки оценят соблюдение заводом норм законодательства об охране труда. При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

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