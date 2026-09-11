Четыре российских клуба сыграют в еврокубках в случае допуска в следующем сезоне
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предварительно распределил квоты на следующий сезон еврокубковых турниров. В случае допуска в соревнованиях смогут принять участие четыре российских клуба.
В циркуляре UEFA уточняется, что окончательный вариант распределения будет утвержден до конца текущего сезона. Победитель чемпионата России сможет сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обладатель кубка страны начал бы свой путь с первого квалификационного раунде Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры первенства России могут начать выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
С 2022 года UEFA отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Президент организации Александр Чеферин не раз заявлял, что снятие санкций возможно после окончания спецоперации на Украине.
Предварительно выделенные места не означают автоматического допуска российских клубов. Для их участия должен измениться сам режим отстранения: UEFA официально заявлял, что участие профессиональных клубов в еврокубках возможно только после окончания специальной военной операции. Поэтому спортивные результаты определят обладателей квот, но не заменят отдельного решения о допуске.
Ограничения, введенные FIFA и UEFA в феврале 2022 года, распространялись на российские клубы и сборные на неопределенный срок. В 2022 году Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС, поскольку, по мнению UEFA и FIFA, проведение матчей с участием российских команд на международной арене несовместимо с правилами безопасности и стандартами. Следовательно, для возвращения потребуется не только распределить места, но и устранить действующее основание отстранения.