Четыре российских клуба сыграют в еврокубках в случае допуска в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предварительно распределил квоты на следующий сезон еврокубковых турниров. В случае допуска в соревнованиях смогут принять участие четыре российских клуба.

В циркуляре UEFA уточняется, что окончательный вариант распределения будет утвержден до конца текущего сезона. Победитель чемпионата России сможет сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обладатель кубка страны начал бы свой путь с первого квалификационного раунде Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры первенства России могут начать выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

С 2022 года UEFA отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Президент организации Александр Чеферин не раз заявлял, что снятие санкций возможно после окончания спецоперации на Украине.

Арнольд Кабанов