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Четыре российских клуба сыграют в еврокубках в случае допуска в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) предварительно распределил квоты на следующий сезон еврокубковых турниров. В случае допуска в соревнованиях смогут принять участие четыре российских клуба.

В циркуляре UEFA уточняется, что окончательный вариант распределения будет утвержден до конца текущего сезона. Победитель чемпионата России сможет сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обладатель кубка страны начал бы свой путь с первого квалификационного раунде Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры первенства России могут начать выступление со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

С 2022 года UEFA отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Президент организации Александр Чеферин не раз заявлял, что снятие санкций возможно после окончания спецоперации на Украине.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предварительно выделенные места не означают автоматического допуска российских клубов. Для их участия должен измениться сам режим отстранения: UEFA официально заявлял, что участие профессиональных клубов в еврокубках возможно только после окончания специальной военной операции. Поэтому спортивные результаты определят обладателей квот, но не заменят отдельного решения о допуске.

Ограничения, введенные FIFA и UEFA в феврале 2022 года, распространялись на российские клубы и сборные на неопределенный срок. В 2022 году Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС, поскольку, по мнению UEFA и FIFA, проведение матчей с участием российских команд на международной арене несовместимо с правилами безопасности и стандартами. Следовательно, для возвращения потребуется не только распределить места, но и устранить действующее основание отстранения.

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