Миллиардом больше

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«Алексеевскому» предъявили претензии на 1,8 млрд рублей
Требования кредиторов к АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» заметно увеличились. 1 июля семь контрагентов предприятия — ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и управление гражданской защиты Уфы — сообщили, что намерены войти в реестр требований кредиторов на 1,8 млрд руб. Ранее аналогичные требования на 170 млн руб. заявили другие кредиторы предприятия.
"Алексеевскому" выставили финансовые претензии на 1,8 млрд рублей
Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ
Сумма требований кредиторов к банкротящемуся АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (принадлежит правительству Башкирии) увеличилась на 1,81 млрд руб., следует из публикации временного управляющего предприятия Искандара Кудашева.
Требования контрагентов поступили 1 июля. Кредиторами бывшего совхоза выступают ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и муниципальное управление гражданской защиты Уфы. Наибольшая задолженность компании — перед государственным «Региональным фондом»: она составляет около 996,96 млн руб. Из банкротной карточки «Алексеевского» следует, что задолженность сельхозпредприятия возникла из-за договоров процентного займа. В июне 2024 года компания взяла в Регфонде 331 млн руб., а в феврале 2025 года – 230 млн руб.
Также «Алексеевский» задолжал 653,2 млн руб. Сберу по кредитным договорам 2016-2025 годов и 114,3 млн руб. — ЭСКБ по договору электроснабжения от июня 2022 года.
АО АПК «Алексеевский» зарегистрировано в Уфимском районе в мае 2021 года. Ранее предприятие вело деятельность в виде государственного унитарного сельхозпредприятия. Единственный акционер — республика. По итогам 2025 года компания получила убыток более 1,5 млрд руб. при выручке 1,25 млрд руб. Стоимость чистых активов компании на конец прошлого года оценивалась в 857,1 млн руб.
В марте с заявлением о банкротстве «Алексеевского» в суд обратилось руководство предприятия. Поводом стала задолженность перед ГКУ «Управление имуществом казны» в размере 40 млн руб. 9 июня арбитражный суд Башкирии ввел в компании процедуру наблюдения.
На данный момент включения в реестр требований кредиторов также дожидаются Федеральная налоговая служба (долг — более 20,6 млн руб.), ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (17 млн руб.), Управление имуществом казны (25,5 млн руб.), ООО «Торговый дом "Милк"» (103,7 млн руб.).
25 июня в дело о банкротстве вступила прокуратура Башкирии. Ходатайствуя об участии в банкротном деле «Алексеевского», ведомство пояснило, что «предприятие управляет крупнейшим в республике тепличным комплексом, входит в перечень планируемых к приватизации государственных компаний».
В марте первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Дмитрий Суслин сообщал «Ъ», что «"Алексеевский" не располагает денежными средствами для полного погашения задолженности». «Принятие обеспечительных мер в рамках исполнительных производств в виде ареста счетов АО АПК "Алексеевский" привело к полной остановке финансовой деятельности»,— отмечал заместитель министра.
В мае СМИ со ссылкой на министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталью Полянскую сообщали, что есть некий инвестор, готовый профинансировать «Алексеевский». Название компании министр не уточняла.
Собеседники «Ъ» отмечали, что конкретного инвестора на тот момент не было: власти республики рассчитывали поправить положение «Алексеевского», назначив на предприятие новое руководство. При этом собеседники не исключали, что осенью этого года инвестор все-таки появится.