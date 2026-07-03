Миллиардом больше

Требования кредиторов к АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» заметно увеличились. 1 июля семь контрагентов предприятия — ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и управление гражданской защиты Уфы — сообщили, что намерены войти в реестр требований кредиторов на 1,8 млрд руб. Ранее аналогичные требования на 170 млн руб. заявили другие кредиторы предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Алексеевскому" выставили финансовые претензии на 1,8 млрд рублей

Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ "Алексеевскому" выставили финансовые претензии на 1,8 млрд рублей

Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ

Сумма требований кредиторов к банкротящемуся АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (принадлежит правительству Башкирии) увеличилась на 1,81 млрд руб., следует из публикации временного управляющего предприятия Искандара Кудашева.

Требования контрагентов поступили 1 июля. Кредиторами бывшего совхоза выступают ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и муниципальное управление гражданской защиты Уфы. Наибольшая задолженность компании — перед государственным «Региональным фондом»: она составляет около 996,96 млн руб. Из банкротной карточки «Алексеевского» следует, что задолженность сельхозпредприятия возникла из-за договоров процентного займа. В июне 2024 года компания взяла в Регфонде 331 млн руб., а в феврале 2025 года – 230 млн руб.

Также «Алексеевский» задолжал 653,2 млн руб. Сберу по кредитным договорам 2016-2025 годов и 114,3 млн руб. — ЭСКБ по договору электроснабжения от июня 2022 года.

АО АПК «Алексеевский» зарегистрировано в Уфимском районе в мае 2021 года. Ранее предприятие вело деятельность в виде государственного унитарного сельхозпредприятия. Единственный акционер — республика. По итогам 2025 года компания получила убыток более 1,5 млрд руб. при выручке 1,25 млрд руб. Стоимость чистых активов компании на конец прошлого года оценивалась в 857,1 млн руб.

В марте с заявлением о банкротстве «Алексеевского» в суд обратилось руководство предприятия. Поводом стала задолженность перед ГКУ «Управление имуществом казны» в размере 40 млн руб. 9 июня арбитражный суд Башкирии ввел в компании процедуру наблюдения.

На данный момент включения в реестр требований кредиторов также дожидаются Федеральная налоговая служба (долг — более 20,6 млн руб.), ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (17 млн руб.), Управление имуществом казны (25,5 млн руб.), ООО «Торговый дом "Милк"» (103,7 млн руб.).

25 июня в дело о банкротстве вступила прокуратура Башкирии. Ходатайствуя об участии в банкротном деле «Алексеевского», ведомство пояснило, что «предприятие управляет крупнейшим в республике тепличным комплексом, входит в перечень планируемых к приватизации государственных компаний».

В марте первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Дмитрий Суслин сообщал «Ъ», что «"Алексеевский" не располагает денежными средствами для полного погашения задолженности». «Принятие обеспечительных мер в рамках исполнительных производств в виде ареста счетов АО АПК "Алексеевский" привело к полной остановке финансовой деятельности»,— отмечал заместитель министра.

В мае СМИ со ссылкой на министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталью Полянскую сообщали, что есть некий инвестор, готовый профинансировать «Алексеевский». Название компании министр не уточняла.

Собеседники «Ъ» отмечали, что конкретного инвестора на тот момент не было: власти республики рассчитывали поправить положение «Алексеевского», назначив на предприятие новое руководство. При этом собеседники не исключали, что осенью этого года инвестор все-таки появится.

Булат Баширов