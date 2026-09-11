На съезде республиканцев Трамп ни разу не упомянул Украину

Дональд Трамп и Республиканская партия провели в Далласе (штат Техас) первый в своей истории промежуточный съезд. Мероприятие прошло 9–10 сентября на арене American Airlines Center. Организаторы заявляли о сотнях тысяч участников, однако NBC News опубликовало кадры с пустыми местами и сообщило, что низкие рейтинги президента Трампа вынудили некоторых делегатов дистанцироваться от съезда.

В своем выступлении на республиканском съезде максимальное внимание Трамп уделил внутренней политике. Внешнеполитическая часть, напротив, ужалась до атак на Иран. Украину Трамп не упомянул ни разу. Россию он вспомнил лишь один раз, да и то в весьма неожиданном контексте, объявив о превосходстве Техаса над РФ и Саудовской Аравией в добыче нефти. Рассуждая на иранскую тему, президент активно защищал превентивные удары, пригрозил новыми атаками и заявил, что Тегеран якобы затягивает конфликт ради помощи демократам. Поэтому, по его словам, эскалация сойдет на нет сразу после выборов в Конгресс.

Не обошлось и без традиционных экстравагантных идей: Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа, а также дал понять, что в подобном переименовании нуждаются Тихий и Атлантический океаны, после чего газета The New York Times иронично предложила не мелочиться и сразу переименовать в честь Трампа всю планету.

Подробнее — в материале «Сделаем Трампа снова великим».