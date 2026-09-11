Сделаем Трампа снова великим

Республиканцы провели первый в истории промежуточный, не связанный с президентскими выборами съезд. Это попытка переломить негативные тенденции, которые грозят им поражением на ноябрьских выборах в Конгресс. Форум прошел под знаком жесткой мобилизации избирателей, которых пугали «коммунистической чумой» и завлекали обещаниями выплатить по $5 тыс. за победу консерваторов. Дональд Трамп в двухчасовой речи отмахивался от экономических проблем, грозил Ирану и призывал сторонников мысленно ставить его фамилию в бюллетени вместо местных республиканских кандидатов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Дональд Трамп и Республиканская партия провели в Далласе (штат Техас) первый в своей истории промежуточный съезд. Мероприятие прошло 9–10 сентября на арене American Airlines Center. Организаторы заявляли о сотнях тысяч участников, однако NBC News опубликовало кадры с пустыми местами и сообщило, что низкие рейтинги президента Трампа вынудили некоторых делегатов дистанцироваться от съезда.

По данным агрегатора RealClearPolling (RCP), уровень одобрения работы Трампа на посту 47-го президента США составляет 39,3%, а неодобрения — 57,3%.

Хотя это не исторический антирекорд (ниже показатели были у Гарри Трумэна, Ричарда Никсона и Джорджа Буша-младшего в период глубоких кризисов), подобные цифры необычно низки для предвыборного года. Это создает растущие риски для партии и заставляет кандидатов на местах выстраивать кампании с учетом динамики американского общественного мнения.

Традиционно партии США проводят национальные съезды раз в четыре года для выдвижения кандидатов в президенты. Идею же созвать промежуточный форум в 2026 году Дональд Трамп преподнес как собственное ноу-хау, хотя в 1970–1980 годах демократы практиковали подобные мини-съезды, но в дальнейшем отказались от них из-за их затратности.

В своем обращении к участникам форума Дональд Трамп призвал избирателей голосовать в ноябре так, словно они голосуют за него. По подсчетам NBC News, другие спикеры упомянули имя Трампа 155 раз, а сам он во время двухчасовой речи произнес свою фамилию еще 16 раз. Чаще звучало лишь слово «Америка», а на третьем месте оказался «коммунизм».

Выступая два часа (что довольно долго даже для самого Трампа), президент 15 раз вспомнил коммунистов, предупредив, что поражение республиканцев обернется для страны «настоящим адским кругом» и потерей границ, налоговых льгот и благосостояния.

Демократическую партию он назвал сборищем «радикалов и безумных лунатиков». Трамп предупредил, что Конгресс может оказаться под управлением «коммунистов».

Неожиданным в этом контексте стало видеообращение сенатора-демократа от Пенсильвании Дэвида Феттермана, который предварял речь сенатора-республиканца из его же штата Дэвида Маккормика. Назвав себя «демократом здравого смысла», Феттерман заявил о готовности работать с Трампом ради защиты сталелитейной промышленности, чем вызвал резкую критику однопартийцев. Подобная игра на чужом поле выглядела рискованной ещё и с учетом опросов, показывающих, что даже в вопросах экономики избиратели сейчас больше доверяют демократам, хотя именно эта сфера – традиционно самая сильная область для республиканцев.

От жалоб американских избирателей на инфляцию и дорогие продукты Трамп в своем обращении отмахнулся. Он сообщил, что цены при нем, особенно на яйца, якобы снижаются (телеканал CNN оперативно опроверг это уже в ходе его речи).

Президент пообещал выплатить по $5 тыс. («дивиденд Трампа») каждому взрослому гражданину в случае сохранения республиканского контроля над обеими палатами Конгресса. Эксперты назвали эту задачу нереализуемой: она потребовала бы выделения более $1 трлн без одобрения Конгресса.

В своем выступлении на республиканском съезде максимальное внимание Трамп уделил внутренней политике. Внешнеполитическая часть, напротив, ужалась до атак на Иран. Украину Трамп не упомянул ни разу. Россию он вспомнил лишь один раз, да и то в весьма неожиданном контексте, объявив о превосходстве Техаса над РФ и Саудовской Аравией в добыче нефти. Рассуждая на иранскую тему, президент активно защищал превентивные удары, пригрозил новыми атаками и заявил, что Тегеран якобы затягивает конфликт ради помощи демократам. Поэтому, по его словам, эскалация сойдет на нет сразу после выборов в Конгресс.

Не обошлось и без традиционных экстравагантных идей: Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа, а также дал понять, что в подобном переименовании нуждаются Тихий и Атлантический океаны, после чего газета The New York Times иронично предложила не мелочиться и сразу переименовать в честь Трампа всю планету.

Закулисной интригой стали дискуссии о будущем Республиканской партии после 2029 года, когда истечет президентский срок Трампа. Главным претендентом на место его преемника остается вице-президент Джей Ди Вэнс, закрывавший съезд ключевой речью (госсекретарь Марко Рубио на форуме не выступал). Позиции Вэнса пошатнулись из-за скандала вокруг Такера Карлсона: отказавшись публично отрекаться от своего товарища после его резких выпадов в адрес Трампа, вице-президент вызвал раздражение партийной верхушки и спонсоров.

Доверенное Джей Ди Вэнсу финальное слово на республиканском съезде подтверждает, что на следующих президентских выборах 2028 года именно на него Белый дом продолжает делать свою главную ставку.

Екатерина Мур