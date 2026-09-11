Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии выросла до 75% в августе

Доля отказов по всем розничным кредитам в Удмуртии выросла в августе до 75%. Месячный прирост составил 1,3 процентного пункта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По доле отказов на розничное кредитование республика заняла 26-е место среди 30 регионов с наибольшим объемом выданных займов.

«После некоторого снижения в начале года, летом доля отказов по заявкам на розничные кредиты вновь выросла до уровня 76-78% (в целом по стране.— “Ъ-Удмуртия”). В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности нарастает.

Лидером по доле отказов при розничном кредитовании стал Забайкальский край с показателем 81,1%. В среднем по РФ банки отказывали в выдаче кредита в 77,9% случаев. Месячный прирост составил 1,3 п. п.

Напомним, республика заняла 7-е место среди регионов РФ по кредитному рейтингу жителей в июле.