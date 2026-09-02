Удмуртия вошла в топ-10 регионов РФ по уровню кредитоспособности жителей в июле

Удмуртия заняла 7-е место среди регионов РФ по кредитному рейтингу жителей в июле от Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний показатель платежеспособности в республике составил 745 баллов, что на 1 меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На первой строчке находится Санкт-Петербург с 771 баллом. В аутсайдерах — Тыва, где показатель находится на отметке 589 пунктов. Средний кредитный рейтинг в РФ составил 721 балл.

«Кредитный рейтинг заемщика напрямую зависит от экономической ситуации в их регионе или городе. Высокие показатели часто связаны либо с общей экономической активностью, либо с узкой специализацией населенного пункта, которая привлекает определенный тип жителей и специалистов»,— сказал директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Напомним, объем выдачи кредитов наличными в июле в Удмуртии увеличился на 4% — до 22,6 тыс. займов. В денежном выражении это 4,8 млрд руб.