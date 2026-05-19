Автомобили на газе в Тамбовской области освободят от налога до 2029 года

В Тамбовской области собираются продлить срок предоставления льготы по уплате транспортного налога для всех владельцев транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, по 31 декабря 2028 года. Это следует из проекта поправок в областной закон, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье». Документ внесен на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым.

От уплаты налога освобождаются как организации, так и физические лица. В пояснительной записке говорится, что проект закона «разработан в целях стимулирования развития рынка газомоторного топлива в Тамбовской области, повышения темпов переоборудования транспортных средств для работы на природном газе, объема его потребления и создания условий для снижения негативного последствия влияния эксплуатации автомобильного транспорта на окружающую среду». Ранее эта налоговая льгота уже действовала в регионе. Срок ее предоставления истек 31 декабря 2025 года.

Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования и распространит действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Отмечается, что установление льготы повлечет за собой выпадающие доходы регионального бюджета. По предварительным подсчетам их объем составит 3,5 млн руб. ежегодно.

В конце марта «Ъ-Черноземье» также писал, что в Тамбовской области установили дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в таких отраслях как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера, IT, наука и высокотехнологичное производство.

Денис Данилов