С выборов сняли четвертого кандидата челябинского реготделения «Яблока»

Челябинский областной суд снял с выборов в Госдуму 11 сентября кандидата реготделения партии «Яблоко» Оксану Боярскую, сообщает пресс-служба организации. Это уже четвертый подобный случай.

Все четыре заявления были направлены кандидатами партии «Зеленые». Первым с выборов был снят председатель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков. Суд посчитал, что он нарушил авторские права в предвыборном ролике. После были удовлетворены иски, касающиеся кандидатов Андрея Талевтина, Валентины Комковой и Оксаны Боярской. Как отмечают в пресс-службе реготделения, ответчики не смогли ознакомиться с материалами дел из-за личных обстоятельств, но облсуд принял решения по ним. Организация собирается обжаловать постановления.

Виталина Ярховска