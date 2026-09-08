Лидера челябинского реготделения партии «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму

Челябинский областной суд удовлетворил иск кандидата в депутаты Госдумы от партии «Зеленые» Артема Кунгурцева и снял председателя челябинского отделения «Яблока» Ярослава Щербакова с выборов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Истец отмечал, что Ярослав Щербаков нарушил правила агитации и авторские права. Он посчитал, что использование в предвыборном ролике картин Бэнкси, цитат Андрея Громыко и Андрея Сахарова было незаконным. Ответчик предоставил договоры, по которым он может эксплуатировать эти предметы авторского права. Прокуратура на заседании поддержала иск, и в итоге суд решил его удовлетворить. Решение не вступило в законную силу и, как отметили в реготделении, будет обжаловано в течение пяти дней.

Виталина Ярховска