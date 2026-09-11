Пищепром Нижегородской области увеличил объем производства на 5,7%

Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в первом полугодии увеличили объем производства на 5,7% по сравнению с январем-июлем 2025 года. Стоимость произведенной продукции увеличилась на 2,5% — до 120,8 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольший рост наблюдался в производстве сливочного масла (на 51,4%), сыра и творога (на 18,9%). Производство мяса птицы и полуфабрикатов увеличилось на 15,2% и 12,5% соответственно.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промышленного производства в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года составил 100,2%, за семь месяцев — 99,1%.

Владимир Зубарев