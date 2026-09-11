Цирк приехал с «Царь-пушкой»

Команда Росгосцирка вместе с международным цирком-шапито Демидовых на площадке у стадиона «Екатеринбург Арена» установили цирковой шатер, в котором зрителям демонстрируют трюки воздушных гимнастов, выступление пяти мотоциклистов внутри «Шара смелости», огненное шоу, а также полет «человека-ядра» на 30 метров из «Царь-пушки». Первое представление увидела София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шатер цирка-шапито рядом с "Екатеринбург Ареной"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Шатер цирка-шапито рядом с "Екатеринбург Ареной"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Гастролирующая труппа цирка-шапито Демидовых с экстремальным шоу впервые приехала в Екатеринбург, хотя уже более 17 лет гастролирует по городам России и зарубежья. Над постановкой трудятся 50 человек, из них более 30 — на арене и в цирковой труппе.

«Я сам родом из Донбасса. К нам приезжал чешский "Луна-парк", куда меня мама водила на "мотовертикаль", аттракционы, качели. Честное слово, у меня мурашки по коже и погружение в то самое детство. Я влюбился в это, пришел к тому, что сам начал это развивать, рекорды бить»,— рассказал директор цирка-шапито Алексей Демидов.

Открыла программу выступление колумбийских канатоходцев без страховки. По словам организаторов, еще в 1928 году семья узбекских артистов Ташкенбаевых перенесла этот трюк с уличных ярмарок под купол цирка. Аттракциону почти сто лет, но в цирковую индустрию его привнесли именно в Советском Союзе.

Один из ярких номеров первой части программы — выступление семейной пары из Белоруссии на роликовых коньках. Роллеры Владислав и Яна Кузерченко выполнили опасные трюки с вращением и сложной поддержкой на круглом подиуме диаметром полтора метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полет «человека-ядра» из «Царь-пушки»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Полет «человека-ядра» из «Царь-пушки»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кульминацией шоу стал выстрел человека из пушки со скоростью 113 км/ч. В мире есть всего 20 профессионалов, готовых выполнить данный трюк. Один из них — Леонардо из Колумбии. Команда цирка реализовала номер с «Царь-пушкой» 2,5 года назад: срабатывают два крана и в 250-литровый ресивер под давлением 8,5 атмосферы врывается воздух. Затем мощный толчок выталкивает большой поршень с «ядром» на платформе внутри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Шар смелости»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ «Шар смелости»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В завершении программы на арене разместили массивную железную конструкцию — «Шар смелости», где одновременно выступили пять мотоциклистов. Впервые номер исполнил мотогонщик Петр Маяцкий в 1950 году. Тогда он ездил внутри стальной клетки один. Позже к нему присоединились еще два мотокаскадера.

Цирк Демидовых остается рекордсменом по количеству людей, задействованных при выполнении трюка. В будущем диаметр сферы будут увеличивать до 17 метров, чтобы запустить туда 15 человек и побить мировой рекорд.



«Петр Маяцкий погиб, исполняя этот номер, вылетев за пределы сферы, а наследие его продолжает жить и радовать весь мир. К сожалению, все жанры, которые мы выбрали, имеют статистику летальных исходов»,— признался директор цирка-шапито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цирк-шапито будет работать до 18 октября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Цирк-шапито будет работать до 18 октября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Экстремальное шоу отличается от классического цирка, к которому мы с вами привыкли, где мы видим акробатические номера, клоунов и прочее. Это совершенно другой формат, но тем и прекрасен цирк, что он должен быть всегда разным. Самое главное — цирк есть, был и будет для того, чтобы восхищать и удивлять. Когда цирк перестанет удивлять, значит, цирк закончился в этом мире»,— считает руководитель проекта Сергей Блохин.

Цирк-шапито Демидовых продолжит работу до 18 октября.

София Паникова