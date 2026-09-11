Франция и Германия предложили реформировать Европейскую службу внешних связей
10 сентября брюссельское издание Euractiv опубликовало франко-германский проект реформирования внешнеполитического аппарата ЕС. Франция и Германия предлагают начать обсуждение реформ до конца года. Документ предусматривает передачу Еврокомиссии значительной части функций Европейской службы внешних связей (EEAS), а также отказ от принципа консенсуса при принятии важных внешнеполитических решений. Если реформа состоится, она перераспределит влияние внутри ЕС в пользу Еврокомиссии и западноевропейских тяжеловесов, в первую очередь Германии и Франции.
«Европа должна объединиться для защиты своих интересов и ценностей во все более сложном мире, где происходят фундаментальные смещения центров силы» — так в 2010 году обосновывала необходимость создания EEAS Кэтрин Эштон, первый глава ведомства. Теперь примерно по тем же основаниям внешнеполитическую службу ЕС могут расформировать. Это может стать одной из наиболее серьезных институциональных реформ в Евросоюзе с начала 2000-х годов.
Франция и Германия предлагают лидерам ЕС обсудить реформу внешнеполитических механизмов Евросоюза уже на декабрьском саммите ЕС, следует из документа, который опубликовало брюссельское издание Euractiv. Французские и германские власти предлагают включить в состав Еврокомиссии большинство подразделений EEAS. Это позволит Евросоюзу «быстрее и эффективнее реагировать на события в мире», отметили авторы документа.
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Смысл предлагаемой перестройки — собрать в Еврокомиссии функции, которые сейчас распределены между Европейской службой внешних связей, национальными МИДами и внешнеполитическими подразделениями институтов ЕС. Претензии к этой схеме связаны с отсутствием координации между ними, поэтому речь идет не только о смене статуса EEAS, но и о перераспределении каналов подготовки и исполнения внешнеполитических решений.
Предпосылки для такого передела складывались с 2019 года: Еврокомиссия расширяла влияние на международные визиты, управление санкциями и помощь Украине, а внутри нее появились структуры, дублировавшие функции EEAS. Это усилило пересечение полномочий между комиссией и дипломатической службой.
Ограничение для реформы создает и сам порядок принятия решений. По действующим правилам внешнеполитические решения требуют согласия всех 27 стран ЕС, а изменение структуры институтов также возможно только единогласно; значит, сторонникам реформы придется получить поддержку государств, чьи позиции по устройству дипломатической службы могут отличаться от позиций Парижа и Берлина.