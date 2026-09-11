Франция и Германия предложили реформировать Европейскую службу внешних связей

10 сентября брюссельское издание Euractiv опубликовало франко-германский проект реформирования внешнеполитического аппарата ЕС. Франция и Германия предлагают начать обсуждение реформ до конца года. Документ предусматривает передачу Еврокомиссии значительной части функций Европейской службы внешних связей (EEAS), а также отказ от принципа консенсуса при принятии важных внешнеполитических решений. Если реформа состоится, она перераспределит влияние внутри ЕС в пользу Еврокомиссии и западноевропейских тяжеловесов, в первую очередь Германии и Франции.

«Европа должна объединиться для защиты своих интересов и ценностей во все более сложном мире, где происходят фундаментальные смещения центров силы» — так в 2010 году обосновывала необходимость создания EEAS Кэтрин Эштон, первый глава ведомства. Теперь примерно по тем же основаниям внешнеполитическую службу ЕС могут расформировать. Это может стать одной из наиболее серьезных институциональных реформ в Евросоюзе с начала 2000-х годов.

Франция и Германия предлагают лидерам ЕС обсудить реформу внешнеполитических механизмов Евросоюза уже на декабрьском саммите ЕС, следует из документа, который опубликовало брюссельское издание Euractiv. Французские и германские власти предлагают включить в состав Еврокомиссии большинство подразделений EEAS. Это позволит Евросоюзу «быстрее и эффективнее реагировать на события в мире», отметили авторы документа.

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