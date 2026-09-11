В ВТБ ожидают более устойчивого роста экономики после периода охлаждения

Экономика России после периода охлаждения выйдет на более высокие, сбалансированные и устойчивые темпы роста. Об этом заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Пьянова, «с экономикой все будет хорошо». Перейти к стремительному росту ей позволят скоординированная макроэкономическая политика и умение адаптироваться, уточнил первый зампред ВТБ.

Банк России не видит оснований для переохлаждения экономики, указывал регулятор в летнем резюме. При этом из перегрева, по данным ЦБ, она вышла еще в первом квартале. Глава Сбербанка Герман Греф, однако, утверждал, что о переохлаждении экономики свидетельствуют макроэкономические индикаторы.