Экс-тренера сборной Швейцарии по хоккею отстранили на 4 года за подделку справки

Международная федерация хоккея (IIHF) на четыре года дисквалифицировала бывшего тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера за фальсификацию сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает телеканал SRF Sport со ссылкой на IIHF.

Запрет распространяется только на работу в национальных командах. При этом Швейцарский фонд спортивной этики (SSI) может наложить на Фишера собственные санкции, после чего он не сможет возглавить местные клубы.

Специалист использовал поддельную справку, чтобы поехать на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. На том турнире сборная дошла до четвертьфинала, где со счетом 1:5 уступила будущим победителям — финнам. В 2023 году Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) оштрафовала тренера на 39 тыс. франков.

В преддверии домашнего чемпионата мира 2026 года Патрик Фишер записал открытое видеообращение, в котором назвал использование фальшивого сертификата «ошибкой». SIHF отстранила его от работы.

Фишер занимал пост с 2015 года. Под его руководством сборная Швейцарии завоевала три серебряные медали чемпионатов мира.

Арнольд Кабанов