Акции Ozon упали на 5% после сообщений об атаке БПЛА на склад в Саратове

Составлено ИИ-Ассистентъ

Риск для инвесторов не сводится к простою одного объекта. После атак на склады Wildberries аналитики отмечали, что опасения за инфраструктуру маркетплейсов распространяются и на Ozon, и выводили из этого возможность дополнительных расходов компании на охрану, страхование и резервные мощности. Текущий инцидент — прямое повреждение объекта Ozon, поэтому вопрос, как такие риски отражаются в ожиданиях по будущим затратам, сохраняет актуальность.

Часть нагрузки может обслуживаться без хранения товара на складе Ozon: при работе по модели FBS продавец сам отправляет заказ после его оформления, а доля таких товаров в отдельных категориях достигает 50%. Это снижает зависимость от складской сети, но не отменяет возможных расходов на восстановление операций и поддержку продавцов; после прежних атак Ozon уже вводил бесплатную отправку товара в пострадавший регион, скидку 3% на тариф и отмену штрафов за просрочку.