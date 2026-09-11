Акции Ozon упали на 5% после сообщений об атаке БПЛА на склад в Саратове
Акции маркетплейса Ozon на утренних торгах Мосбиржи снижались на 5% — до 2,519 тыс. руб. за штуку. По состоянию на 10:35 котировки скорректировались на отметке 2,56 тыс. руб. (-3,47%).
Поводом для падения цены стали сообщения об атаке БПЛА на логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове. На объекте начался пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Риск для инвесторов не сводится к простою одного объекта. После атак на склады Wildberries аналитики отмечали, что опасения за инфраструктуру маркетплейсов распространяются и на Ozon, и выводили из этого возможность дополнительных расходов компании на охрану, страхование и резервные мощности. Текущий инцидент — прямое повреждение объекта Ozon, поэтому вопрос, как такие риски отражаются в ожиданиях по будущим затратам, сохраняет актуальность.
Часть нагрузки может обслуживаться без хранения товара на складе Ozon: при работе по модели FBS продавец сам отправляет заказ после его оформления, а доля таких товаров в отдельных категориях достигает 50%. Это снижает зависимость от складской сети, но не отменяет возможных расходов на восстановление операций и поддержку продавцов; после прежних атак Ozon уже вводил бесплатную отправку товара в пострадавший регион, скидку 3% на тариф и отмену штрафов за просрочку.