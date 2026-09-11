Для «Парада первоклассников» в Челябинске перекроют часть улицы Коммуны

В Челябинске вводят дополнительные ограничения движения 12 сентября для проведения «Парада первоклассников». Они коснутся улицы Коммуны, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7:00 до 13:00 12 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны на участке от 1-го Институтского переулка до Энгельса. В 12:00 от сквера у Центрального стадиона колонна первоклассников отправится по улице Коммуны, пройдет через главный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина и направится к главной сцене парка.

Ранее мэрия опубликовала график масштабных ограничений движения с 11 по 13 сентября для празднования Дня города.

Виталина Ярховска