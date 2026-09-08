Стала известна схема перекрытий дорог в День города в Челябинске

Администрация Челябинска опубликовала, какие дороги в центральной части муниципалитета перекроют на время празднования Дня города 11, 12 и 13 сентября.

С 16:00 до 22:00 11 сентября проехать не получится по улице Труда от Цвиллинга до Свободы, с 17:30 до 18:00 — на пересечении Кирова и Труда.

На следующий день, 2 сентября, с 7:00 до 18:00 закроют движение по улице Маркса от Цвиллинга до Российской, с 11:00 до 23:00 — по улице Каслинской от 8 Марта до Братьев Кашириных, по улице Красной от Труда до 8 Марта, по улице 8 Марта от Кирова до Каслинской. С 15:00 до 23:00 ограничения коснутся еще трех участков дорог: по улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова, по улице Труда от Свободы до Свердловского проспекта, по улице Кирова от Братьев Кашириных до Труда. Самое масштабное перекрытие ожидается с 20:00 до 23:00:

по улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;

по улице Каслинской от проспекта Победы до улицы 8 Марта;

по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

по улице Труда от Энгельса до Свободы;

по улице Маркса от Красной до Свободы;

по улице Коммуны от Красной до Свободы;

по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

по улицам Васенко, Елькина, Цвиллинга, Советская, Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

С 11:00 до 23:00 13 сентября проехать нельзя будет по следующим отрезкам: по улице Каслинской от 8 Марта до Братьев Кашириных, по улице Красной от Труда до 8 Марта, по улице 8 Марта от Кирова до Каслинской.

Кроме того, перекроют парковки у Арт-сквера на набережной реки Миасс и у государственного исторического музея Южного Урала (с 6:00 7 сентября до 19:00 14 сентября), а также на улице Маркса от Цвиллинга до Российской (с 19:00 11 сентября до 18:00 12 сентября).

Виталина Ярховска