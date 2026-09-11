На Среднем Урале завершили пилотный проект по переводу котельной на биотопливо

В Серовском муниципальном округе завершили пилотный проект по переводу котельной на биологическое топливо, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Модульный объект мощностью 300 кВт готов к эксплуатации в отопительный сезон 2026-2027 годов — он будет обеспечивать теплом здание школы в поселке Красноярка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Инвестиции для проекта предоставило ООО «Лесной Урал Сбыт» согласно утвержденной дорожной карте. На улице Бажова, 47 установили модульную конструкцию с двумя пеллетными котлами. Специалисты провели пробный пуск оборудования в августе 2026 года. «Если решение покажет свою эффективность, будем рассматривать возможность его применения и на других объектах»,— отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

После успешной работы в Красноярке власти планируют рассмотреть возможность перевода на биотопливо угольной котельной в селе Филькино, которая обслуживает школу и детский сад. Также прорабатывается применение аналогичного решения для котельной детского оздоровительного лагеря «Веселый бор».

Ирина Пичурина