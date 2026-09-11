Песков: Путин информирует глав других государств о ситуации в зоне СВО

На встречах с главами других государств президент России Владимир Путин информирует их о ситуации в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле»,— сказал господин Песков в эфире Первого канала. Так он ответил на вопрос, будет ли президент России на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждать ситуацию на Украине.

Сегодня Владимир Путин прибыл в Нью-Дели. С 11 по 13 сентября в столице Индии пройдет саммит БРИКС. Встреча с индийским премьером запланирована на 11 сентября. В этот же день Владимир Путин выступит на Деловом форуме БРИКС.