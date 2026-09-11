Тамбовскому бизнесмену дали условный срок за мошенничество с жильем на 6,5 млн

Суд назначил бывшему гендиректору ООО «Недвижимость Тамбов» Леониду Бирюкову пять лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком по делу о мошенничестве на сумму свыше 6,5 млн руб. По данным следствия, фигурант в период 2017–2020 годов не выполнил обязательства по строительству семи индивидуальных жилых домов и похитил деньги клиентов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации Rusprofile, ООО «Недвижимость Тамбов» было зарегистрировано в ноябре 2010 года и ликвидировано в ноябре 2021-го. Основной была указана деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, единственным учредителем — Сергей Егоров.

Уточняется, что вину подсудимый не признал. По данным картотеки, Бирюкову вменили шесть эпизодов мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и один — в особо крупном (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Приговор не вступил в законную силу.

«Гражданские иски о взыскании ущерба удовлетворены в полном объеме»,— добавили в прокуратуре.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Мичуринский городской суд Тамбовской области признал местную индивидуальную предпринимательницу виновной в мошенничестве при получении субсидий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие посчитало, что женщина похитила более 8 млн руб. с помощью махинаций с социальными транспортными картами льготников. За это ей назначили три года условно со штрафом 500 тыс. руб.

Денис Данилов