Врио главы Удмуртии: в небе над тремя районами уничтожены несколько БПЛА

Несколько беспилотников ВСУ уничтожили в небе над тремя районами Удмуртии, сообщила в Max врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Она призвала жителей не прикасаться к обломкам дронов, не снимать и не выкладывать в интернет информацию о БПЛА и работе местных защитных систем.

Напомним, режим «Опасное небо» объявляли в Удмуртии в 23:57 10 сентября и в 05:05 11-го. Сигнал, введенный утром, сняли в 10:03. В Ижевске останавливалось движение общественного транспорта. В аэропорту столицы Удмуртии действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Всего за последние 12 часов в России сбили 777 БПЛА ВСУ.