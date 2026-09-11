Минобороны: утром в Удмуртии отразили атаку БПЛА

Минимум один БПЛА сбили в Удмуртии утром 11 сентября. Республика попала в сводку Минобороны, согласно которой в 17 регионах РФ и над акваториями Азовского и Черного морей за последние 12 часов перехватили и уничтожили 777 беспилотников ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Официально власти о сбитых дронах не сообщали. Напомним, режим «Опасное небо» объявляли в Удмуртии два раза за последние 12 часов — в 23:57 10 сентября и в 05:05. Сигнал, введенный утром, сняли в 10:03. В Ижевске останавливалось движение общественного транспорта. В аэропорту столицы Удмуртии также действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.