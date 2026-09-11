В Уфе в пользу родственников погибших работников взыскали 8 млн рублей

Кировский районный суд Уфы взыскал с компании 8 млн рублей в пользу родственников двух погибших работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО ТПК «Трубосервис».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года на пересечении улиц Менделеева и Авроры в Уфе два работника предприятия — 36-летний сварщик полиэтиленовых труб и 37-летний машинист крана-манипулятора — отравились в канализационном колодце.

Проверка районной прокуратуры установила, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований безопасности.

Майя Иванова