В Уфе расследовали гибель двух работников в канализационном колодце

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование группового несчастного случая с работниками ООО Торгово-производственная компания «Трубосервис».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2025 года на пересечении улиц Менделеева и Авроры в Уфе два работника предприятия — 36-летний сварщик полиэтиленовых труб и 37-летний машинист крана-манипулятора — отравились в канализационном колодце.

По данным Гострудинспекции, работники «Трубосервиса» должны были демонтировать защитные ограждения, убрать и вывезти строительный мусор и закрепить снаружи растворной смесью корпус горловины колодца. Обнаружив неприятный запах из колодца, сварщик спустился в канализацию. Через некоторое время за ним полез второй работник. Машинист экскаватора обнаружил обоих без сознания. Сотрудники МЧС констатировали смерть от асфиксии.

Расследование установило, что погибшие работали без специального инструктажа по охране труда, а уборка и вывоз мусора не входили в их обязанности. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила, что фактически работодатель использовал погибших не по специальности.

Кроме того, надзор выявил отсутствие контроля за ходом работ. Отсутствие в плане производства работ методов и приемов безопасного закрепления корпуса горловины колодца раствором говорит о несовершенстве технологического процесса, пришли к выводу в ведомстве.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Торгово-производственная компания "Трубосервис"» зарегистрировано в январе 2017 года в Уфе. Владелец — Лиана Губайдуллина. Компания занимается оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. В 2024 году при выручке 407,4 млн руб. чистая прибыль составила 3,67 млн руб.

Майя Иванова