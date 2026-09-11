Мэрия Уфы предлагает 67 млн рублей за изъятие помещений в Доме Спиртотреста

В арбитражном суде Башкирии 9 октября состоится предварительное заседание по иску администрации Уфы к ООО «Управляющая компания "Орион плюс"» об изъятии нежилого помещения в доме по адресу улица Пушкина, 79 с возмещением около 67 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», мэрия собирается изъять здание, которое является памятником истории и культуры и известно как Дом Спиртотреста.

Власти настаивают, что состояние дома 79 признано неудовлетворительным и создающим угрозу для жизни и здоровья жильцов, поэтому здание подлежит реконструкции. Аварийный статус подтвердили суды трех инстанций. Также в администрации считают, что собственники не выполнили в установленный срок работы по реконструкции здания, что и сподвигло муниципалитет принять решение об изъятии объекта.

«Это крайняя мера, необходимая для предотвращения трагедии», — прокомментировали «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии.

Управляющая компания «Орион плюс», владеющая большей частью помещений, с претензиями властей не согласна и заявляет, что уже вложила в реставрацию здания 50 млн руб. Кроме того, владельцы ссылаются на подтвержденный судом 30-месячный срок для работ по обеспечению сохранности дома. В своем иске компания оспаривает решение об изъятии: заседание по этому заявлению арбитражный суд Башкирии рассмотрит 30 сентября.

Идэль Гумеров