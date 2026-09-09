История получила продолжение

Уфимская управляющая компания «Орион плюс», владеющая большей частью здания на улице Пушкина, известного как Дом Спиртотреста, оспаривает решение мэрии Уфы об его изъятии. Городские власти считают дом аварийным, тогда как собственники обещают отреставрировать его в течение двух с половиной лет. В управляющей компании отмечают, что в ремонт здания уже вложено 50 млн руб. Законность действий мэрии проверяет не только арбитражный суд Башкирии, который рассматривает иск владельцев здания, но и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы здания-памятника намерены отреставрировать его за свой счет

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Владельцы здания-памятника намерены отреставрировать его за свой счет

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В арбитражном суде Башкирии 9 сентября состоится очередное заседание по иску ООО «Управляющая компания "Орион плюс"» к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы (УЗИО). Компания бывшего депутата Курултая Башкирии и регионального Агентства по привлечению инвестиций Рустема Мусабирова оспаривает решение об изъятии в муниципальную собственность дома 79 на улице Пушкина. Управляющая компания владеет 75% площади здания.

Трехэтажный кирпичный дом на углу улиц Пушкина и Карла Маркса является объектом культурного наследия регионального значения. Он построен в середине 1930-х годов Башкирским государственным трестом коммунального и жилищного строительства в стиле постконструктивизм, говорится в документах Башкультнаследия, в дальнейшем был известен как Дом Спиртотреста.

Кроме жилых квартир, в нем имеются административные помещения: ресторан «Суарэс», арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей, адвокатская контора и другие организации.

Как сообщал «Ъ», в июле 2023 года межведомственная комиссия при администрации Уфы нашла основания для признания аварийными трех многоквартирных домов в квартале улиц Пушкина, Гоголя, Свердлова и Карла Маркса, в том числе дом 79 на Пушкина. В нем якобы были зафиксированы отслоение штукатурки и краски, а также оголение кирпичной кладки и трещины на стенах. Немногим ранее к аналогичным выводам пришел госжилнадзор Башкирии, который проводил обследование якобы на основании обращения местных жителей.

Зимой 2024 года администрация города признала здание аварийным и подлежащим реконструкции, а вскоре потребовала от собственников помещений восстановить дом своими силами. В противном случае участку и дому грозило изъятие для муниципальных нужд.

Жильцы и владельцы помещений обратились в суд, требуя признать действия администрации незаконными. По их мнению, местные власти не имели полномочий требовать реконструкции дома, являющегося объектом культурного наследия. Кировский райсуд Уфы, Верховный суд Башкирии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции признали постановление администрации законным. Позицию мэрии поддержала и прокуратура.

Между тем, решения властей признать дома аварийными стали поводом для уголовного дела. Следователи сочли подложными заявления жильцов в Госжилнадзор (см. «Ъ» от 6 февраля 2025 года). Обвиняемым фигурировал начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Уфы Антон Тристан, возглавлявший одну из межведомственных комиссий, а также экс-начальник Госжилнадзора Артур Давлетшин.

О результатах расследования публично не сообщалось. По данным «Ъ», экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, опровергла выводы об аварийности дома, а также наложила на здание арест до окончания расследования.

4 февраля этого года УЗИО приняло решение об изъятии участка здания и его помещений. Через полтора месяца управляющая компания «Орион плюс» обратилась с иском в арбитражный суд Башкирии, требуя признать решение УЗИО незаконным.

На время разбирательств суд приостановил действие предписания УЗИО. Третьими лицами к спору привлечены мэрия Уфы, Башкультнаследие, а также АО «Специализированный застройщик "Пушкин"» — компания, претендующая на застройку квартала Пушкина — Гоголя — Свердлова — Карла Маркса.

Владелец управляющей компании «Орион плюс» Рустем Мусабиров рассказал «Ъ», что собственники дома изначально не были согласны с заключением комиссии об аварийном состоянии здания. «К сожалению, в трех инстанциях суды не нашли наши доводы убедительными, при этом без назначения судебной экспертизы по делу», — прокомментировал он.

Одновременно владельцы здания работают над сохранением его в пригодном состоянии, сообщил господин Мусабиров.

«Мы провели собрание собственников помещений, договорились о реставрации дома. В нее вложено уже порядка 50 млн руб. Верховный суд Башкирии отвел нам 30 месяцев на выполнение всего комплекса работ»,— отметил Рустем Мусабиров.

Из документов Башкультнаследия следует, что 6 марта 2024 года управляющая компания «Орион плюс» заключила с ООО «Творческая архитектурная фирма "Архпроект"» Союза архитекторов Башкирии контракт на подготовку проекта работ по сохранению дома. Этим летом научно-проектная документация получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Дальнейшие работы, по словам господина Мусабирова, согласованы с Башкультнаследием. Кроме того, заключен договор об авторском контроле реставрации.

В пресс-службе мэрии ситуацию вчера не комментировали

Идэль Гумеров