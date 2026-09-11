После атаки БПЛА в Волгограде развернули пункт временного размещения в школе № 64

Пункт временного размещения для жителей пострадавших от атаки дронов домов открыли в школе № 64 Волгограда. В настоящее время он пуст, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде открыли ПВР в школе №64 для жителей пострадавших от атаки БПЛА домов

Фото: Марина Окорокова В Волгограде открыли ПВР в школе №64 для жителей пострадавших от атаки БПЛА домов

Фото: Марина Окорокова

Муниципальное транспортное предприятие подало автобусы большой вместимости для обогрева жителей домов № 36 и № 51 по ул. Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Они пострадали при ночной атаке БПЛА на город.

«В пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание. ПВР будет открыт до окончания работы оперативных служб», — сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас специалисты проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

В Волгограде в результате ночной атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома в Красноармейском районе. Пострадали двое мужчин 55 и 42 лет. Они госпитализированы. Также дроны попали на территорию промышленного предприятия на юге Волгограда.

Марина Окорокова