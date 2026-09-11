Украинские БПЛА трижды ударили по жилому дому в Курской области: есть раненые

Беспилотные летательные аппараты трижды нанесли удары по многоквартирному жилому дому в Железногорске Курской области. Осколочные ранения получила пенсионерка 1947 года рождения. По предварительным данным, есть еще один пострадавший. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным главы региона, после первой атаки на место выдвинулись оперативные службы, которые не выявили пострадавших. Однако по дому целенаправленно ударили еще два беспилотника. Возгорания не произошло. Жителей двух домов пришлось оперативно эвакуировать. Речь идет примерно о 500 людях.

UPD. Александр Хинштейн опубликовал уточненную информацию о происшествии. Пострадали четыре человека: 79-летняя женщина была госпитализирована с травмой кисти, а троих отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошлые сутки в Курской области сбили 227 беспилотников разных типов. Также 66 раз артиллерия била по по отселенным районам, и 35 раз беспилотники атаковали с помощью взрывных устройств. Ранены пять человек: четверо в Железногорске и один — в селе Илек Беловского района, где пострадал 57-летний мужчина.

В период с 20:00 четверга, 10 сентября, до 8:00 пятницы, по информации Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории РФ. В Черноземье, помимо Курской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки в Курской области в результате ударов ВСУ погиб один мирный житель и пострадали еще три человека.

Денис Данилов