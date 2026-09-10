За сутки в Курской области сбили 171 дрон: один человек погиб, трое ранены

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ погиб мирный житель и пострадали три человека. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В поселке Глушково Глушковского района при атаке дрона на частный дом погиб 61-летний мирный житель. В селе Ольховка Хомутовского района пострадали 40-летняя женщина и ее 4-летний сын, а в селе Мокрушино Беловского района — 43-летний мужчина.

Также зафиксирован ряд разрушений. Так, в поселке Глушково сгорел дом. В Рыльском районе разрушен объект энергетики, из-за чего нет света в 45 домах, где проживают 100 потребителей. В селе Жадино Кореневского района на территории агрофирмы повреждена кровля здания, в слободе Белой и поселке Рулитино Беловского района и в селе Ольховка Хомутовского района — три автомобиля.

С 09:00 9 сентября до 09:00 10 сентября средства ПВО уничтожили над регионом 171 беспилотник различного типа. Также ВСУ 30 раз применили артиллерию по отселенным районам и 14 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 10 сентября над российскими регионами ликвидировали 448 БПЛА. В Черноземье, помимо Курской области, дроны перехватили и сбили над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Атаки ВСУ на часть регионов Черноземья усилились на фоне российско-американских переговоров, прошедших 5 и 6 сентября. Во время подготовки к встречам стороны заявляли о временном сокращении ударов по Москве и Киеву. При этом в Воронежской области число атак БПЛА увеличилось более чем вдвое, в Орловской — вдвое, в Курской — на 4%. Тамбовскую область БПЛА атаковали дважды.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова