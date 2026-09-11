Руководителя юрлица в Екатеринбурге будут судить за незаконный перевод 52,1 млн

Прокуратура передала в Октябрьский районный суд Екатеринбурга уголовное дело местного жителя, руководителя юридического лица, который обвиняется в незаконном переводе более 52,1 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Его будут судить по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании, действовал совместно с сообщником. Фигуранты перевели деньги на счета нерезидентов, предоставив агенту валютного контроля документы с заведомо ложными сведениями об основаниях и целях переводов.

Суд арестовал земельные участки обвиняемого. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство в связи с розыском.

Ирина Пичурина