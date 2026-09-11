Два человека пострадали при ракетной атаке в Волгоградской области

Многоквартирный дом в Волгоградской области был поврежден при ракетной атаке, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Два человека пострадали, их госпитализировали.

По словам главы региона, обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда.На месте работают оперативные службы, уточнил он.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения»,— написал господин Бочаров в Telegram.