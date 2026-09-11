В Тюмени ночью потушили пожар, охвативший семь домов
Пожар, охвативший семь домов на 4 км Салаирского тракта, потушили ночью в Тюмени, сообщили в МЧС Тюменской области. Пострадавших в результате возгорания нет.
Фото: МЧС Тюменской области
Сообщение о пожаре поступило 10 сентября после 19:00. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на строения — площадь пожара составила 700 кв. м. В тушении участвовали более 20 человек и семь единиц техники. О ликвидации огня было объявлено 11 сентября после 2:00.
Причина пожара устанавливается.