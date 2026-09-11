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В Тюмени ночью потушили пожар, охвативший семь домов

Пожар, охвативший семь домов на 4 км Салаирского тракта, потушили ночью в Тюмени, сообщили в МЧС Тюменской области. Пострадавших в результате возгорания нет.

Фото: МЧС Тюменской области

Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о пожаре поступило 10 сентября после 19:00. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на строения — площадь пожара составила 700 кв. м. В тушении участвовали более 20 человек и семь единиц техники. О ликвидации огня было объявлено 11 сентября после 2:00.

Причина пожара устанавливается.

Ирина Пичурина

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