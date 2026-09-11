Свыше 45 тыс. россиянок забеременели в 2023–2025 годах в результате ЭКО
Минздрав, обратил внимание “Ъ”, опубликовал на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (fedstat.ru) актуальные данные о численности женщин, у которых после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) наступила беременность. Их число стабильно растет последние несколько лет: в 2023 году таких женщин было 15,1 тыс., в 2024 году — 15,2 тыс., в 2025 году — уже 15,7 тыс.
Лидерами по числу женщин, забеременевших в результате ЭКО, остаются крупнейшие агломерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область и Краснодарский край. Данные в динамике есть не по всем регионам, но видно, что в разных субъектах она неоднородная.
Популярность ЭКО, объясняют в Минздраве, растет в том числе за счет расширения программы госгарантий, которая позволяет женщинам бесплатно пересаживать эмбрион. Результативность этой медицинской процедуры еще относительно низка, отмечает эксперт, но повысить ее можно за счет дополнительных генетических тестов и научных исследований.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЭКО улучшило отчетность».
Рост показателя означает увеличение числа зафиксированных беременностей после ЭКО, но не числа родившихся детей: наступление беременности еще не гарантирует ее вынашивание и рождение ребенка. Поэтому сам по себе этот показатель не отражает итог лечения и не доказывает повышения медицинской результативности каждой процедуры.
На динамику могло повлиять расширение доступных по ОМС вариантов лечения. С 2018 года бесплатно проводится и перенос криоконсервированных эмбрионов — в том числе после неудачного стимулированного цикла или когда перенос в нем противопоказан; такая конструкция дает пациенткам дополнительные попытки, а значит, может увеличивать число зарегистрированных беременностей без пропорционального роста эффективности одного цикла.
Сопоставлять общий показатель как прямую меру качества лечения также мешает неравномерный доступ к процедуре. В 2025 году в 12 регионах не было центров ЭКО по ОМС, а в 14 субъектах в административном центре работала только одна такая клиника, поэтому часть пациентов обращалась за медицинской помощью в другие регионы.