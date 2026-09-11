Свыше 45 тыс. россиянок забеременели в 2023–2025 годах в результате ЭКО

Минздрав, обратил внимание “Ъ”, опубликовал на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (fedstat.ru) актуальные данные о численности женщин, у которых после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) наступила беременность. Их число стабильно растет последние несколько лет: в 2023 году таких женщин было 15,1 тыс., в 2024 году — 15,2 тыс., в 2025 году — уже 15,7 тыс.

Лидерами по числу женщин, забеременевших в результате ЭКО, остаются крупнейшие агломерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область и Краснодарский край. Данные в динамике есть не по всем регионам, но видно, что в разных субъектах она неоднородная.

Популярность ЭКО, объясняют в Минздраве, растет в том числе за счет расширения программы госгарантий, которая позволяет женщинам бесплатно пересаживать эмбрион. Результативность этой медицинской процедуры еще относительно низка, отмечает эксперт, но повысить ее можно за счет дополнительных генетических тестов и научных исследований.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЭКО улучшило отчетность».