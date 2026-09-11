ЭКО улучшило отчетность

Свыше 45 тыс. россиянок забеременели в 2023–2025 годах в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сделанной в государственных клиниках. Лидеры в этой области — Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область и Краснодарский край. Таковы официальные данные, опубликованные Минздравом РФ. Популярность ЭКО, объясняют в министерстве, растет в том числе за счет расширения программы госгарантий, которая позволяет женщинам бесплатно пересаживать эмбрион. Результативность этой медицинской процедуры еще относительно низка, отмечает эксперт, но повысить ее можно за счет дополнительных генетических тестов и научных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Минздрав, обратил внимание “Ъ”, опубликовал на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (fedstat.ru) актуальные данные о численности женщин, у которых после процедуры ЭКО наступила беременность. Их число стабильно растет последние несколько лет: в 2023 году таких женщин было 15,1 тыс., в 2024 году — 15,2 тыс., в 2025 году — уже 15,7 тыс.

Лидерами по числу женщин, забеременевших в результате ЭКО, остаются крупнейшие агломерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область и Краснодарский край (см. рисунок). Данные в динамике есть не по всем регионам, но видно, что в разных субъектах она неоднородная. Например, в Санкт-Петербурге число женщин, которым ежегодно успешно проводят ЭКО, с 2023 года увеличилось на 23%, в Томской области — на 46%, в Ростовской — на 48%. В Орловской области зафиксирован четырехкратный рост, в Кемеровской — трехкратный, а в Башкирии — двухкратный. В Московской и Самарской областях число женщин, попавших в статистику Минздрава по ЭКО, сократилось на 28%, в Тверской — на 31%, в Мордовии — на 29%, в Республике Коми — на 68%.

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В России ЭКО проводится и бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), и платно. По программе ОМС процедуру могут пройти граждане РФ с диагнозом «бесплодие». В августе 2026 года президент Владимир Путин подписал закон (вступает в силу 1 декабря), который дает право вдовам ветеранов СВО сделать ЭКО за счет государства с использованием биоматериала супругов в течение пяти лет после их смерти. На платной основе ЭКО доступно гражданам РФ без медицинских показаний или не завершившим обследование; иностранцам и лицам без гражданства; пациентам, желающим получить услуги и опции, не входящие в перечень ОМС (например, генетическое тестирование эмбрионов или индивидуальные протоколы стимуляции).

Российская ассоциация репродукции человека ведет собственную статистику, которая отличается от официальной Минздрава, поскольку учитывает данные как государственных, так и частных клиник. По данным организации, в 2022 году через процедуру ЭКО забеременели 42,7 тыс. женщин, в 2023 году — 45,2 тыс., а в 2024-м — 44,6 тыс. Данных за 2025 год ассоциация еще не публиковала.

Доступность экстракорпорального оплодотворения в России повышается за счет планомерного расширения программы государственных гарантий, прокомментировали “Ъ” данные в пресс-службе Минздрава. Это напрямую отражается на статистике: с 2020 по 2025 год общее число проведенных циклов ЭКО выросло с 85,6 тыс. до 116,7 тыс. Одновременно с этим за тот же период количество родов после ЭКО увеличилось на 5%. В 2025 году с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось более 32 тыс. детей. В 2026 году в рамках программы госгарантий объем ЭКО по ОМС был увеличен почти на 15%, что позволяет сокращать очереди и расширяет доступность высокотехнологичной помощи, подчеркивают в министерстве. Пресс-служба Федерального фонда ОМС на днях сообщила, что в 2024–2025 годах объемы процедур ЭКО в рамках программ обязательного медицинского страхования увеличились на 18,8%. За первые семь месяцев 2026 года за счет средств ОМС выполнено 69,8 тыс. циклов.

За последние 40 лет технологии — в том числе и в России — шагнули далеко вперед, но мы все еще далеки от стопроцентной вероятности наступления беременности, отмечает репродуктолог и акушер-гинеколог Нора Маева.

Результативность экстракорпорального оплодотворения после одного переноса эмбриона составляет около 40–42%. Повысить этот показатель до 60–70% возможно при переносе эмбриона только после его генетической диагностики (исследования для выявления различных генетических аномалий). Кроме того, говорит Нора Маева, «семимильными шагами» идет изучение эндометрия (слизистой оболочки матки) и ее свойств. Все больше становится известно о мужской фертильности и о факторах, влияющих на нее как негативно, так и позитивно. При этом ученым и врачам далеко не все известно об имплантации (процессе внедрения оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки для дальнейшего развития беременности), и эту область еще предстоит серьезно изучить.

Наталья Костарнова