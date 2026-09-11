Оборот алкоголя через дистрибуторов в январе-июле снизился на 28,2%

За первые семь месяцев года оборот алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в опте снизился на 28,2%, до 228,5 млн декалитров (дал), следует из расчетов, сделанных аналитическим проектом A.List на основе данных ЕМИСС (сервиса Росстата). Сильнее всего в опте снизилась реализация водки — на 32,6%, до 83,3 млн дал, винодельческой продукции — на 28,1%, до 82,6 млн дал. Оборот ликероводочных изделий в опте сократился на 21,3%, до 24,8 млн дал, коньяка — на 17%, до 15,8 млн дал.

Одна партия может участвовать в нескольких оптовых сделках и, соответственно, будет учитываться несколько раз, поясняют в A.List. Поэтому падение оптовых продаж не равно соразмерному падению рынка в целом, замечают там. Впрочем, розничные продажи также сокращаются. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—июне 2026 года спрос на алкоголь (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился всего на 0,7%, до 113,85 млн дал.

Эксперты связывают снижение оборота алкоголя через дистрибуторов в первую очередь со снижением числа посредников и сокращением цепочки поставок. Крупный ритейл все чаще заключает контракты напрямую с производителями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дистрибуторская засуха».