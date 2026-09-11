Продажи очков в России увеличились на 12%

В январе—августе 2026 года спрос среди российских потребителей на оптические очки вырос на 12% год к году, а средний чек — на 13%, и составил почти 4,8 тыс. руб., подсчитали для “Ъ” в «Чек индексе». В целом интерес потребителей к салонам оптики вырос: в январе—августе на «Яндекс Картах» пользователи искали их на 17% чаще, чем годом ранее, рассказали в сервисе.

В целом по России в 2026 году начали открывать больше салонов оптики. По данным «Яндекс Карт», на 1 сентября 2026 года по всей стране было 15,5 тыс. таких торговых точек, что на 1% больше, чем годом ранее. При этом в 2025 году количество салонов сокращалось — на 6%. В городах-миллионниках число оптик по-прежнему сокращается. В 16 крупных городах РФ на начало сентября 2026 года работало 5,8 тыс. салонов, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Спрос на очки может объясняться распространенностью нарушений зрения у россиян. Экспертные оценки и данные Минздрава сходятся на том, что около 30–40% населения России, или примерно 40–50 млн человек, имеют проблемы со зрением, отмечает главный специалист по офтальмологии сети клиник «Будь здоров» Руслан Султанов. Миопия (близорукость) — самая распространенная патология: по данным НИИ глазных болезней, она встречается у 25–30% населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деловая дальнозоркость».